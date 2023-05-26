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Кабмін зобов’язав розпорядників платформи United24 щомісяця оприлюднювати звіти про надходження та витрати

Все має бути прозоро, щоб благодійники розуміли, як їхні пожертви допомагають Україні.

Кабмін зобов’язав розпорядників платформи United24 щомісяця оприлюднювати звіти про надходження та витрати
Фото: Пресслужба Дениса Шмигаля

Кабінет міністрів зобов’язав розпорядників платформи United24, а також Міністерство інфраструктури щомісяця на сайті оприлюднювати звіти про надходження та витрати. 

Про це сьогодні під час відкриття засідання уряду сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль

“Вносимо зміни до Порядку використання коштів, зібраних у межах ініціативи Президента Володимира Зеленського United24. Зокрема, даємо можливість передавати ресурси іншому головному розпоряднику бюджетних коштів. А головне – зобов’язуємо розпорядників та Мінінфраструктури щомісяця на сайті оприлюднювати звіти про надходження та про витрати”, - сказав Шмигаль. 

Він зауважив, що все має бути максимально прозоро, щоб благодійники, донори з різних куточків світу розуміли, як їхні пожертви допомагають Україні.

Зазначимо, United24 — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни; фандрайзингова платформа. 

Нагадаємо, на початку травня LB повідомляло, що за рік роботи UNITED24 зібрала 325 млн доларів внесків. Амбасадорами платформи стали 15 зірок.

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