Кабмін зобов’язав розпорядників платформи United24 щомісяця оприлюднювати звіти про надходження та витрати

Все має бути прозоро, щоб благодійники розуміли, як їхні пожертви допомагають Україні.

Кабінет міністрів зобов’язав розпорядників платформи United24, а також Міністерство інфраструктури щомісяця на сайті оприлюднювати звіти про надходження та витрати.

Про це сьогодні під час відкриття засідання уряду сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Вносимо зміни до Порядку використання коштів, зібраних у межах ініціативи Президента Володимира Зеленського United24. Зокрема, даємо можливість передавати ресурси іншому головному розпоряднику бюджетних коштів. А головне – зобов’язуємо розпорядників та Мінінфраструктури щомісяця на сайті оприлюднювати звіти про надходження та про витрати”, - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що все має бути максимально прозоро, щоб благодійники, донори з різних куточків світу розуміли, як їхні пожертви допомагають Україні.

Зазначимо, United24 — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни; фандрайзингова платформа.

Нагадаємо, на початку травня LB повідомляло, що за рік роботи UNITED24 зібрала 325 млн доларів внесків. Амбасадорами платформи стали 15 зірок.