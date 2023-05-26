Каспійське море дедалі більше завантажене вантажами зі зброєю для Москви, − CNN

Кораблі в регіоні все частіше стають “темними” і вимикають дані відстеження, що свідчить про дедалі більші наміри приховати рух товарів.

Каспійське море, яке забезпечує прямий шлях між Іраном і Росією, дедалі більше завантажене вантажами, включно з ймовірними перевезеннями зброї з Тегерана до Москви.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

За словами експертів, у міру поглиблення співпраці між двома країнами маршрут Каспійського моря використовується для переміщення безпілотників, куль і мінометних снарядів, які російський уряд придбав у іранського режиму.

Кораблі в регіоні все частіше стають “темними” і вимикають дані відстеження, що свідчить про дедалі більші наміри приховати рух товарів.

“Торік дані Lloyd’s List Intelligence показали, що у вересні зросла кількість прогалин у даних відстеження суден у Каспійському морі. Це сталося незабаром після того, як уряди Сполучених Штатів і України заявили, що Москва придбала безпілотники в Тегерана . Росія восени збільшила використання іранських безпілотників, зокрема проти критичної енергетичної інфраструктури в Україні”, − пише CNN.

Аналітики кажуть, що західні союзники України мають мало важелів, щоб зупинити такі поставки зброї.

“Немає жодного ризику для іранського експорту в Каспійському морі через межі країн − вони не мають можливості або причини забороняти такі обміни”, − сказав Мартін Келлі, провідний аналітик з питань розвідки компанії EOS Risk Group.

Зазначимо, Азербайджан, Туркменістан і Казахстан, усі колишні радянські республіки, мають порти у Каспійському морі. “Це ідеальне місце для того, щоб ця торгівля пройшла без протидії”, − додав Келлі.

Фото: скріншот

Нагадаємо, координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джона Кірбі заявив, що Сполучені Штати бачать більше ознак співробітництва Росії та Ірану у сфері оборони, що допоможе Москві продовжувати війну.

Президент Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабної війни Іран продав Росії більше тисячі дронів, а також інше озброєння.