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Україна зацікавлена, аби президент Бразилії взяв участь у Саміті миру, − Єрмак

“Бажання зустрітися є".

Україна зацікавлена, аби президент Бразилії взяв участь у Саміті миру, − Єрмак
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілв
Фото: EPA/UPG

Президента Бразилії Інасіо Лулу да Сілву очікують на Саміті миру, який може пройти у липні.

Про це очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив у інтерв’ю interfax.com.ua.

“Бажання зустрітися є. Ба більше, президент говорив із Лулою да Сілвою. Ми дуже зацікавлені, щоб Бразилія теж брала участь у Саміті миру, в реалізації мирного плану”, − сказав глава ОПУ. 

Єрмак додав, що візит спеціального радника президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморіма був успішним, з ним домовилися підтримувати контакт.

“Ми чекаємо Лулу в Україні, ми надіслали запрошення. І я впевнений, що за відповідної ситуації Володимир Зеленський відвідав би Бразилію”, − сказав він.

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Єрмак також пояснив, що Лула да Сілва зі Зеленським не зустрілися на саміті у Хіросімі через “дуже щільний був графік” останнього. 

“І тому просто не збіглося за часом. Тому, в принципі, президенти загалом фізично змогли побачитися лише на другій сесії”, – додав керівник Офісу президента.

Сілва після переобрання президентом робив сумнівні заяви стосовно війни в Україні. Під час візиту до Китаю бразильський президент звинуватив США у заохочуванні війни в Україні, а також заявив, що Київ "поділяє відповідальність" за напад Росії. У МЗС запросили президента Бразилії відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки. 

У квітні Сілва заявив, що не хоче обирати сторону в війні, а хоче бути на "стороні миру". 

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