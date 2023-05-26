Україна зацікавлена, аби президент Бразилії взяв участь у Саміті миру, − Єрмак

Президента Бразилії Інасіо Лулу да Сілву очікують на Саміті миру, який може пройти у липні.

Про це очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив у інтерв’ю interfax.com.ua.

“Бажання зустрітися є. Ба більше, президент говорив із Лулою да Сілвою. Ми дуже зацікавлені, щоб Бразилія теж брала участь у Саміті миру, в реалізації мирного плану”, − сказав глава ОПУ.

Єрмак додав, що візит спеціального радника президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморіма був успішним, з ним домовилися підтримувати контакт.

“Ми чекаємо Лулу в Україні, ми надіслали запрошення. І я впевнений, що за відповідної ситуації Володимир Зеленський відвідав би Бразилію”, − сказав він.

Єрмак також пояснив, що Лула да Сілва зі Зеленським не зустрілися на саміті у Хіросімі через “дуже щільний був графік” останнього.

“І тому просто не збіглося за часом. Тому, в принципі, президенти загалом фізично змогли побачитися лише на другій сесії”, – додав керівник Офісу президента.

Сілва після переобрання президентом робив сумнівні заяви стосовно війни в Україні. Під час візиту до Китаю бразильський президент звинуватив США у заохочуванні війни в Україні, а також заявив, що Київ "поділяє відповідальність" за напад Росії. У МЗС запросили президента Бразилії відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

У квітні Сілва заявив, що не хоче обирати сторону в війні, а хоче бути на "стороні миру".