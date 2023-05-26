Державне бюро розслідувань передало в управління Нацагентства з питань виявлення активів пасажирський літак АН-140-100, що належав директору підприємства цивільної авіації, який підозрюється у колабораціонізмі.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Після повномасштабного вторгнення Росії директор одного з підприємств цивільної авіації втік до тимчасово окупованого Криму, де почав співпрацювати з росіянами. Бізнесмен планував налагодити "авіабізнес" і на інших окупованих територіях.

"При цьому він розраховував, що «руській мір» пошириться на всі південні та східні області нашої країни. Колаборант обіцяв керівнику окупаційної влади одного з тимчасово захоплених регіонів передати пасажирський літак АН-140-100, який на праві власності належить його компанії та знаходиться на підконтрольній Україні території. Також підприємець запевнив, що домовиться з бізнес-партнерами про передачу ще трьох літаків компанії, які наразі перебувають на території РФ", –зазначили в ДБР.

У вересні 2022 року суд арештував пасажирський літак АН-140-100. А бізнесмену було заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу).

Санкція статті передбачає покарання до пʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку травня київські митники вилучили літак, який привезли в Україну з Румунії у вантажівці. Його заявили для оформлення як "запчастини".