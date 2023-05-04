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​Київські митники вилучили літак, який привезли в Україну з Румунії у вантажівці

Його заявили для оформлення як "запчастини".

​Київські митники вилучили літак, який привезли в Україну з Румунії у вантажівці
Фото: Київська митниця

Київські митники викрили спробу ввезення в Україну цілого літака "Cessna" по частинах.

Про це повідомила пресслужба Київської митниці.

Згідно товаросупровідних документів, поданих до митного оформлення, з Румунії на територію України вантажним автотранспортом прямували частини літака "Cessna", що був у використанні, а саме – фюзеляж та крила, вартістю 9 тисяч євро.

Під час огляду вантажу митники визначили, що заявлений до оформлення товар є не частинами літака, а безпосередньо літаком у частково розібраному стані.

Фото: Київська митниця

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"Виявилося, що окрім заявлених фюзеляжа та крил у вантажному відділі вантажівки, що переміщувала товар, знаходились інші частини літака, а саме: вертикальний та горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти, крісла, обшивка, двері, шасі, бортове обладнання (прилади), обтічники, частини вихлопні системи двигуна, тощо. Тобто по суті вантаж являє собою літак CESSNA модель 182M, без двигуна та окремого бортового устаткування", – йдеться в повідомленні.

Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Наразі літак вилучено до винесення рішення судом.

Фото: Київська митниця

Фото: Київська митниця

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Одеські митники вилучили  на пункті пропуску "Старокозаче-Тудора" американський літак CESSNA 182R, який везли до Молдови на причепі.

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