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За вчора армія РФ вбила 23 мешканця Херсонської області, 46 поранила

98 разів відкривав вогонь ворог по вільній частині області. 

Протягом 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Серед потерпілих є двоє дітей.

Окупанти стріляли 98 разів, випустивши 539 снарядів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

За його даними, ворог для обстрілів застосував важку артилерією, "Гради", танки, безпілотники та авіацію.

16 із 98 обстрілів пережив Херсон. Прокудін відзначив особливу жорстокість цих обстрілів. 

"82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, двох закладів торгівлі, заводу й автогосподарства; територію залізничного переїзду", – повідомив він.

Протягом дня обстріли вільної частини області фактично не припинялися. Росіяни вдарили по єдиному працюючому гіпермаркету, вдарили по супермаркету, по вокзалу і поїзду. 

З 20 години 5 травня у Херсоні буде 58-годинна комендантська година, місто закриють на вʼїзд і виїзд, перебування на вулицях буде заборонено. Це рішення ухвалили ще до безжальної російської атаки. 

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