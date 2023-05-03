Головне за день. Середа, 3 травня

Обстріл Херсона, наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут та Мар’їнку, понад 30 відбитих атак противника, продовження "економічного безвізу" з ЄС. Яким запам’ятається 434-й день повномасштабної війни.

Російська армія знову обстріляла Херсон. Після 13 години ворог вдарив по залізничному вокзалу. За попередніми даними, одна людина загинула. Голова ОВА Олександр Прокудін повідомив про трьох поранених, але, за даними МОЗ, їхня кількість зросла до шести.

В Укрзалізниці повідомили, що є влучання у пасажирський вагон на станції Херсон, поранено провідника, йому надається допомога.

"Медики надають необхідну допомогу постраждалим та госпіталізують до лікарень. Для допомоги потерпілим наразі задіяно 7 бригад екстреної медичної допомоги. Під обстріл також потрапила бригада "екстернки". На щастя, працівники живі", – зазначили в МОЗ.

Пізніше в обласній прокуратурі повідомили, що через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об’єктам цивільної інфраструктури в Херсоні загинуло 12 людей. Близько 22 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Згодом стало відомо про ще один обстріл Херсона, який призвів до жертв. "Херсон досі перебуває під вогнем російської артилерії! Щойно через ворожі обстріли постраждали ще пʼятеро мирних херсонців – одна людина загинула, чотири – поранені", - написав керівник Херсонської ОДА.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що загарбники надалі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили близько 30 атак ворога. Найзапекліші бої точаться за Бахмут та Мар’їнку.

Окупанти завдали 2 ракетних та 41 авіаційного удару і здійснили близько 25 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіація України за добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили п'ять розвідувальних БпЛА різних типів та один баражуючий боєприпас "Ланцет". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 3 травня – в нашій новині.

Російська авіація атакувала Кізомис Білозерської громади на Херсонщині, повідомляє пресцентр Херсонської ОВА.

"Ворог випустив по населеному пункту три керовані авіабомби. Через атаку вщент зруйновано три житлові будинки та пошкоджено газопровід. На щастя, без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Посли Європейського Союзу у середу, 3 травня, погодили схему спільної закупівлі боєприпасів для України.

Посли країн-членів ЄС схвалили угоду на зустрічі в Брюсселі, поклавши край суперечці щодо умов укладання контрактів.

"Посли ЄС схвалили рішення про надання допомоги в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України у розмірі 1 мільярд євро для спільної закупівлі боєприпасів та ракет", – йдеться у повідомленні.

Схема спільних закупівель є частиною ширшого плану ЄС передати 1 мільйон артилерійських снарядів і ракет Україні протягом наступних 12 місяців. Міністри схвалили загальний план у березні, але схема закупівель була незрозумілою, оскільки уряди сперечалися щодо умов контрактів.

Україна та Євросоюз домовилися про продовження "економічного безвізу" ще на рік, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, український бізнес зможе і надалі продавати свої товари в Євросоюз без будь-яких квот, мит чи тарифів. Крім того, вдалося відновити доступ української аграрної продукції на європейський ринок.

"Спільно з Єврокомісією вдалося домовитись про припинення блокування транзиту понад 500 позицій українських аграрних товарів. Робота "Шляхів солідарності" продовжиться. Знято всі інші односторонні заборони, які були введені п'ятьма сусідніми країнами", - зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що на рівні Єврокомісії вибудували компромісний механізм, який передбачає обмеження щодо експорту чотирьох позицій української аграрної продукції до сусідній країн. "Але це виключно тимчасове обмеження, яке діє до 5 червня", - сказав глава уряду.

Останній щорічний огляд свободи преси свідчить, що дезінформація, пропаганда та штучний інтелект становлять зростаючу загрозу для журналістики. Свобода ЗМІ переживає жахливий стан у рекордній кількості країн, пише The Guardian із посиланням на дані правозахисної групи “Репортери без кордонів” (RSF).

При цьому, згідно з оприлюдненими даними, Україна в цьому рейтингу посіла 79 місце, піднявшись зі 106 позиції торік. Тим часом Росія опустилася на 9 позицій до 164 позиції.

Зазначається, що світовий індекс свободи преси показав шокуюче падіння: безпрецедентна 31 країна була віднесена до категорії - “в дуже серйозній ситуації”, що є найнижчим показником, порівняно з 21 країною лише два роки тому.

Докладніше – в новині.

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