У селі на Харківщині трактор підірвався на вибуховому пристрої

На Харківщині 4 травня зафіксували ще один випадок підриву цивільної людини на невідомому вибуховому предметі.
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, трагедія сталася в с. Нікополь Ізюмського району під час робіт у полі. В результаті вибуху 37-річний тракторист отримав поранення, його госпіталізували.
Очільник Харківщини закликав жителів пам'ятати про мінну небезпеку та бути максимально обережними і не відвідувати ліси, поля, узбіччя доріг, береги водойм та інші потенційно заміновані місця.
Нагадаємо, напередодні такий же інцидент трапився в іншому селі Харківщини - неподалік від Погонівки. Внаслідок вибуху 58-річний водій отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні.
А на Херсонщині щодня працюють до 75 груп з розмінування.