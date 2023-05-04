У селі на Харківщині трактор підірвався на вибуховому пристрої

37-річний тракторист отримав поранення та був госпіталізований.

На Харківщині 4 травня зафіксували ще один випадок підриву цивільної людини на невідомому вибуховому предметі.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, трагедія сталася в с. Нікополь Ізюмського району під час робіт у полі. В результаті вибуху 37-річний тракторист отримав поранення, його госпіталізували.

Очільник Харківщини закликав жителів пам'ятати про мінну небезпеку та бути максимально обережними і не відвідувати ліси, поля, узбіччя доріг, береги водойм та інші потенційно заміновані місця.

Нагадаємо, напередодні такий же інцидент трапився в іншому селі Харківщини - неподалік від Погонівки. Внаслідок вибуху 58-річний водій отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні.

А на Херсонщині щодня працюють до 75 груп з розмінування.