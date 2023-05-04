Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міського голови Вознесенська Миколаївської області і трьом його спільникам за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Про це йдеться на сайті СБУ.

Спецслужба викрила схему привласнення бюджетних грошей, виділених на закупівлю продукції для Сил оборони у прифронтових районах Миколаївської області.

Зловмисник залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих – посадовців бухгалтерії міськради, а також голову місцевого благодійного фонду. Вони виводили у тінь бюджетні кошти під час публічних закупівель оборонної продукції. Сума завданих збитків, за попередніми даними, становить мільйон гривень.

У спецслужбі повідомили, щ під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів виявили комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи із доказами незаконних дій і понад мільйон гривень у гривневому еквіваленті.

Наразі вирішують питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Триває розслідування

Нагадаємо, правоохоронці заявили про викриття посадовця комунального підприємства Полтавської міської ради на систематичних хабарах за поховання військових. А колишній директор з правових питань ДП "Антонов" та директор адвокатського об’єднання 10 березня отримали підозри щодо розтрати 18 млн грн.