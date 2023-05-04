Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міського голови Вознесенська Миколаївської області і трьом його спільникам за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).
Про це йдеться на сайті СБУ.
Спецслужба викрила схему привласнення бюджетних грошей, виділених на закупівлю продукції для Сил оборони у прифронтових районах Миколаївської області.
Зловмисник залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих – посадовців бухгалтерії міськради, а також голову місцевого благодійного фонду. Вони виводили у тінь бюджетні кошти під час публічних закупівель оборонної продукції. Сума завданих збитків, за попередніми даними, становить мільйон гривень.
У спецслужбі повідомили, щ під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів виявили комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи із доказами незаконних дій і понад мільйон гривень у гривневому еквіваленті.
Наразі вирішують питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років тюрми.
Триває розслідування
Нагадаємо, правоохоронці заявили про викриття посадовця комунального підприємства Полтавської міської ради на систематичних хабарах за поховання військових. А колишній директор з правових питань ДП "Антонов" та директор адвокатського об’єднання 10 березня отримали підозри щодо розтрати 18 млн грн.