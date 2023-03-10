Одного з керівників ДП "Антонов" підозрюють у розтраті 18 мільйонів гривень

Колишній директор з правових питань ДП "Антонов" та директор адвокатського об’єднання 10 березня отримали підозри щодо розтрати 18 млн грн.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Оскільки місцеперебування зловмисників не вдалося встановити, то підозри вони отримали заочно.

Слідство встановило, що в липні 2018 року адвокатське об’єднання зобов’язалося надати послуги "Антонову" зі стягненню заборгованості з АТ "Брокбізнесбанк" за депозитним договором, загальний обсяг якої становив понад 347 млн грн.

У грудні того ж року "Брокбізнесбанк" передав держпідприємству нежитлову будівлю в Києві вартістю понад 120 млн грн як часткове відшкоджування заборгованості.

"Відповідно до укладеного договору та додаткової угоди до нього, винагорода адвокатів за надані юридичні послуги мала становили 5% від вартості вказаного переданого, проте не реалізованого майна. Проте, директор з правових питань ДП «Антонов», перебуваючи у змові та за пособництва директора адвокатського об’єднання, погодив оплату наданих адвокатським об’єднанням послуг у безпідставно завищеному розмірі – майже 10% від оціночної вартості будівлі (переплата у близько 7 млн грн)", - розповіли в САП.

У травні 2021 року нежитлову будівлю передали до сфери управління однієї з держустанов за ринковою вартістю понад 212 млн грн. Натомість, на вказану суму списали боргові зобов’язання ДП "Антонов" перед державою.

Надалі підозрюваний ексдиректор із пособником безпідставно прийняв виконання юридичних послуг і надав дозвіл на додаткове перерахування коштів на користь юридичної фірми. Це зробив нібито за виконання договору про надання юридичних послуг.

Це призвело до повторної розтрати матеріальних ресурсів держпідприємства на суму понад 11 млн грн.

"При цьому, адвокатське об’єднання до передачі будівлі від ДП "Антонов" до іншої державної установи та списання боргових зобов’язань ДП "Антонов" перед державою жодного відношення не мало, а вказане питання взагалі не охоплювалося договором про надання юридичних послуг", - наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, колишньому очільнику державного підприємства "Первомайськвугілля" інкримінують зловживання під час закупівлі робіт для запобігання техногенної катастрофи на Луганщині.

Раніше сімом особам повідомили про підозру в заволодінні будівлями держпідприємства "Національна кінематека України".