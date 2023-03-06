САП і НАБУ завершили слідство щодо хабарництва голови і депутата однієї з міськрад Ізмаїльського району Одещини

6 березня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро завершили слідство у справі щодо голови та депутата однієї з міських рад Ізмаїльського району Одещини.

Про це повідомили в пресслужбі САП.

Як встановило слідство, депутат ради, будучи головою постійної комісії, що займається земельними питаннями, змовився із міським головою та отримав хабара в розмірі $50 тисяч. Вони мали передати замовнику в оренду земельну ділянку комунальної власності площею близько 2,5 га. Загальна сума, яку просили підозрювані, становила $100 тисяч. Зловмисників піймали "на гарячому". У січні їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Нині матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення.

Нагадаємо, нині Служба безпеки України затримала в Одеській області заступника голови ОВА Ігоря Ткачука. Подробиці справи наразі невідомі.

Раніше СБУ викрила на системній корупції заступника начальника одного з управлінь Одеської обласної військової адміністрації.