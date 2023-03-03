Співпрацювала з російськими окупантами і допомагала у поширенні фейків під час захоплення Куп’янського району.

На Харківщині засудили колаборантку, яка співпрацювала з російськими окупантами і допомагала у поширенні фейків під час захоплення ними Куп’янського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зловмисниця - переселенка з Донецької області. Переїхавши до селища Великий Бурлук Куп’янського району під час російської окупації населеного пункту активно підтримувала дії загарбників.

Фото: Харківська обласна прокуратура Засуджена колаборантка

"Прихильниця "руського миру" добровільно обійняла посаду бухгалтера у так званому "Управлении образования Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области". Колаборантка нараховувала заробітну плату працівникам територіальних закладів управління освіти та виховання і складала відомості на отримання так званої «матеріальної допомоги» від РФ. За свою роботу жінка отримувала 25 тисяч російських рублів щомісячно", - розповіли в прокуратурі.

Крім того, зловмисниця допомагала росіянам розповсюджувати фейки щодо позитивного ставлення місцевого населення до Росії та поширювала кремлівські наративи, а також дала інтерв'ю пропагандистському ЗМІ, розповівши, як "з 2014 року чекала на Росію".

Затримали колаборантку торік у листопаді.

Київський районний суд Харкова призначив покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та органах системи освіти на строк 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями на Харківщині затримали місцевого депутата, який наказав переобладнати лікарні під госпіталі для рашистів.

У Миколаєві інструктор з тактичної підготовки українських захисників виявився агентом російської ФСБ.