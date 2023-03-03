Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
Консенсус неможливий. G20 не змогла подолати розбіжності щодо України
Консенсус неможливий. G20 не змогла подолати розбіжності щодо України
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
ГоловнаПраво

На Харківщині колаборантку засудили до 10 років тюрми

Співпрацювала з російськими окупантами і допомагала у поширенні фейків під час захоплення Куп’янського району.

На Харківщині колаборантку засудили до 10 років тюрми

На Харківщині засудили колаборантку, яка співпрацювала з російськими окупантами і допомагала у поширенні фейків під час захоплення ними Куп’янського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зловмисниця - переселенка з Донецької області. Переїхавши до селища Великий Бурлук Куп’янського району під час російської окупації населеного пункту активно підтримувала дії загарбників. 

Засуджена колаборантка
Фото: Харківська обласна прокуратура
Засуджена колаборантка

"Прихильниця "руського миру" добровільно обійняла посаду бухгалтера у так званому "Управлении образования Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области". Колаборантка нараховувала заробітну плату працівникам територіальних закладів управління освіти та виховання і складала відомості на отримання так званої «матеріальної допомоги» від РФ. За свою роботу жінка отримувала 25 тисяч російських рублів щомісячно", - розповіли в прокуратурі.

Крім того, зловмисниця допомагала росіянам розповсюджувати фейки щодо позитивного ставлення місцевого населення до Росії та поширювала кремлівські наративи, а також дала інтерв'ю пропагандистському ЗМІ, розповівши, як "з 2014 року чекала на Росію".  

Затримали колаборантку торік у листопаді. 

Київський районний суд Харкова призначив покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та органах системи освіти на строк 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями на Харківщині затримали місцевого депутата, який наказав переобладнати лікарні під госпіталі для рашистів.

У Миколаєві інструктор з тактичної підготовки українських захисників виявився агентом російської ФСБ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також