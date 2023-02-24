Винуватця ДТП на Чернігівщині, у якій загинули 14 осіб, засудили до 9 років тюрми

Винуватця смертельної ДТП на Чернігівщині, внаслідок якої загинули 14 людей, засудили до дев'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

Жителя Чернігівського району визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Чоловіка також позбавили права керувати транспортними засобами терміном на три роки.

За інформацією прокуратури, в суді довели, що у грудні 2021 року водій вантажного авто "DAF" на автодорозі «Чернігів-Грем’яч», рухаючись у напрямку м. Мена, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом Mersedes "Борзна-Чернігів", який прямував до обласного центру.

Тоді загинули 14 людей, четверо отримали тілесні ушкодження.

Чернігівський апеляційний суд залишив без змін рішення Чернігівського районного суду. Вирок набрав законної сили. Засуджений перебуватиме під вартою до направлення в установу виконання покарань.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті на автотрасі Київ - Чоп сталася ДТП, четверо людей загинули, серед них - дитина.

До цього у Києві під колесами трамвая загинула жінка.