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Повітряне командування "Центр" закликало українців не публікувати фото/відео перебазування авіації

Це, зокрема, стосується жителів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей.

Повітряне командування "Центр" закликало українців не публікувати фото/відео перебазування авіації
Фото: Повітряне командування "Центр"

Військові звернулися до жителів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей та всіх українців із проханням не публікувати фото/відео перебазування авіації.

Про це йдеться в зверненні повітряного командування "Центр".

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"В мережі інтернет з’явилися фото та відео перебазування нашої авіації у визначені позиційні райони з метою виконання бойових завдань, захисту населення України та охорони і оборони важливих об'єктів інфраструктури. Ми дякуємо Вам за любов та слова підтримки нашим пілотам, але ж нагадуємо і про заборону проведення фото та відео фіксації особового складу, місць розташування військової техніки, її кількість та напрямок передислокації - це може зашкодити виконанню поставлених завдань!", - йдеться в дописі.

У ПК "Центр" закликали також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, торік Верховна Рада криміналізувала незаконну фото- та відеозйомку переміщення ЗСУ та міжнародної військової допомоги в Україну. Незаконне поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших військових формувань передбачає позбавлення волі на термін від п'яти до восьми років.

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