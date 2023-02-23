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Декілька днів тому Росія випустила 11 ракет по Україні, 10 з яких впали в Бєлгородській області, – ЗСУ

Вірогідно, це сталося через несправність озброєння.

Декілька днів тому Росія випустила 11 ракет по Україні, 10 з яких впали в Бєлгородській області, – ЗСУ
Фото: slovoidilo.ua

В понеділок, 20 лютого, росіяни під час чергового обстрілу випустили по Україні 11 зенітних керованих ракет. З них 10 впали у Бєлгородській області. 

Про це сьогодні, 23 лютого, на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Liga.

Тоді росіяни спробували завдати чергового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в районі Харкова та області.

"З них лише одна влучила по території України. Решта ракет вибухнула у повітряному просторі РФ. Уламки впали на територію Бєлгородської області", – сказав Громов.

Він заявив, що через несправність озброєння чи слабкий вишкіл російських солдатів на території РФ дедалі частіше відбуваються вибухи – саме на об'єктах критичної інфраструктури.

"Внаслідок цих "прикрих" випадків поширюються панічні настрої серед населення Бєлгородської області, яке вже розуміє, як це – жити без електрики та опалення", – сказав Громов.

Він додав, що раніше надходила інформація про подібні самообстріли у Курській та Воронезькій областях.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, сили українського ППО збили над Київщиною розвідувальний дрон росіян

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