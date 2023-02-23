У Києві блогер привласнив 340 тисяч гривень донатів для ЗСУ, – прокуратура

Йому повідомили про підозру.

Столичного блогера викрили у заволодінні 340 тиcяч гривень донатів для Збройних сил України.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУ НП у м. Києві повідомлено про підозру мешканцю міста Києва за фактом шахрайського заволодіння коштами, зібраними для потреб ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що підозрюваний, маючи особистий акаунт для прямих ефірів на популярному сайті, створеному для збору коштів для ЗСУ, дізнався про вразливість програмного забезпечення цього сайту та вирішив скористатися цим у власних інтересах.

Отримавши несанкціонований доступ до віртуального гаманця сайту, чоловік почав систематично виводити кошти на власний рахунок.

У такий спосіб зловмисник заволодів 340 тисячами гривень донатів.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника вилучено носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність, та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодекса. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила шахраїв із Донецька, які хотіли вкрасти 100 млн гривень з рахунків маріупольців.