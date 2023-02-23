Окупанти завдали ракетного удару по Куп‘янському району, під завалами мінімум двоє люди

Сьогодні, 23 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по Куп‘янському району Харківщини. Одна людина поранена, під завалами є люди.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти вдарили сьогодні і по Куп‘янському району. Попередньо, ракетою С-300. Є влучання в адміністративну будівлю. Поранення отримав цивільний чоловік, який перебував поряд з будівлею. Під завалами наразі перебувають мінімум двоє людей”, - написав він.

За його даними, на місці працюють всі рятувальні служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо,сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська поранення отримали 2 жінки. Їм надається меддопомога.