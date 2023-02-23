Зокрема, мешканку Херсона підозрюють у фабрикуванні справ проти місцевих мешканців, у результаті чого цивільні громадяни потрапляли “на підвал”.

Ще 2 мешканці Херсонщини отримали підозри у колабораціонізмі.

Про це повідомляє Управління СБУ в Херсонській області.

За матеріалами СБУ підозру у колабораційній діяльності отримала мешканка Херсону, яка підтримала входження тимчасово окупованих територій до складу РФ. Жінка погодилась на пропозицію представників так званої «Херсонської військово-цивільної адміністрації рф» обійняти посаду в «головному управлінні міністерства внутрішніх справ Херсонської області» та виконувати їх злочинні накази.

Зазначається, що фейкова «следователь следственного отдела Суворовского городского управления полиции» виконувала рішення окупаційної адміністрації, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації державою - агресором на території області.

За своїми «функціональними» обов’язками вона проводила обшуки у помешканнях проукраїнські налаштованих херсонців, незаконно затримувала та фабрикувала проти них справи. У результаті таких «відпрацювань» цивільні громадяни потрапляли на підвал, де окупанти вибивали катуванням з них «зізнання» у «злочинах».

Наступний поціновувач «русского мира» добровільно обійняв запропоновану йому окупантами посаду так званого заступника голови «пенсійного фонду Херсонської області». Маючи певний досвід у сфері пенсійного забезпечення він здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

До кола його обов’язків, за відсутності «керівника» установи, також входило забезпечення виконання «пенсійним фондом Херсонської області» законодавства РФ, представництво «установи» в судах, державних органах держави-агресора.

За даними СБУ, зрадник неодноразово брав участь у нарадах, організованих керівництвом окупаційної влади. У вересні минулого року був присутнім на «нараді», на «чолі» так званої заступниці голови «ВЦА Херсонської області» Катерини Губарєвої, з питань відпрацювання механізмів надання громадянам України карток російських банків.

За вчинене обом зловмисникам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Під час звільнення Херсона вони разом з російськими окупантами втекли від правосуддя на лівий берег Дніпра.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині затримали ще чотирьох організаторів російського "референдуму". Колаборанти в супроводі озброєних рашистів обходили помешкання місцевих жителів та вимагали надати персональні дані.