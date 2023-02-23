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Окупанти за добу обстріляли Херсонщину 71 раз, 2 людини загинули

Зокрема, окупанти двічі обстріляли Херсон. 

Окупанти за добу обстріляли Херсонщину 71 раз, 2 людини загинули
Обстріл міста Херсон 21 лютого 2023 року (ілюстративне фото)
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Російські окупанти за минулу добу, 22 лютого, обстріляли Херсонщину 71 раз, внаслідок чого загинули 2 людини. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

“22.02.2023 противник здійснив – 71 обстріл, у т.ч. 2 - по м.Херсон. Під удар ворожої артилерії також потрапили Антонівка, Зеленівка, Чорнобаївка, Тягинка та Новотягинка”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що є жертви серед цивільного населення - 2 людини загинули.

Крім того, повідомляється, що за добу з деокупованої території області евакуйовано – 91 особу.

Нагадаємо, вдень 21 лютого у Херсоні росіяни влучили в зупинку громадського транспорту, загинули 5 осіб, поранені 16. Ворожі снаряди поцілили у центр міста.

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