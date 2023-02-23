Окупанти за добу обстріляли Херсонщину 71 раз, 2 людини загинули

Російські окупанти за минулу добу, 22 лютого, обстріляли Херсонщину 71 раз, внаслідок чого загинули 2 людини.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“22.02.2023 противник здійснив – 71 обстріл, у т.ч. 2 - по м.Херсон. Під удар ворожої артилерії також потрапили Антонівка, Зеленівка, Чорнобаївка, Тягинка та Новотягинка”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що є жертви серед цивільного населення - 2 людини загинули.

Крім того, повідомляється, що за добу з деокупованої території області евакуйовано – 91 особу.

Нагадаємо, вдень 21 лютого у Херсоні росіяни влучили в зупинку громадського транспорту, загинули 5 осіб, поранені 16. Ворожі снаряди поцілили у центр міста.