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В оточенні Путіна є агенти ГУР, – Буданов

Агентам у Росії довіряють тільки якщо їхня інформація збігалася з фактами. 

В оточенні Путіна є агенти ГУР, – Буданов
Фото: EPA/UPG

В оточенні президента РФ Володимира Путіна є агенти Головного управління розвідки Міноборони. Знаходити людей, які готові співпрацювати, стає легше, оскільки ситуація в Росії погіршується з кожним днем. Про це керівник ГУР Кирило Буданов повідомив у інтервʼю УП.

За його словами, найближче оточення Путіна мотивоване співпрацювати з Україною, щоб забезпечити собі нормальне існування в майбутньому. 

“Це не буде, я думаю, великою таємницею для вашої аудиторії, що у нас тісні взаємовідносини з багатьма країнами світу”, – сказав він.

На питання про те, яким чином українська розвідка перевіряє, чи правду їй повідомляють агенти в Росії, Буданов відповів, що довіряє не словам, а лише фактам:“ Якщо людина каже, що завтра піде дощ, а дощ не пішов. Але він каже: "Помилився, от післязавтра точно буде". А післязавтра він теж не пішов. Можливо, він помилився, але в такому випадку, чи буде довіра такій особі? Ні, не буде”.

Нагадаємо, в жовтні Буданов говорив, що в РФ уже почалися процеси усунення Путіна від влади. Буданов вважає, що трансфер влади може мати позитивні наслідки для України за певних умов. 

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