Певні підготовчі процеси до усунення президента РФ Володимира Путіна від влади вже йдуть.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, інформує УНІАН.

"Росія не може саме зараз зупинитись, бо це тільки пришвидшить її розділення і руйнацію. Росія загнала себе в глухий кут, з нього ще реально вийти. Це визнання, що все це сталося помилково, вихід за адмінкордони 1991 року і початок вибудовування якогось діалогу з усім світом. Але це автоматично означає трансфер влади", – каже Буданов.

За його словами, певні підготовчі процеси до усунення Путіна вже йдуть.

"Є суперництво, це не один кандидат [в наступники Путіна], їх кілька. Про певних з них інформація в ЗМІ просочується, певних – ні", – переконаний очільник розвідки.

Буданов вважає, що трансфер влади може мати позитивні наслідки для України за певних умов.

"Він дасть Україні плюс лише в одному випадку – якщо вони приймуть цю парадигму сприйняття світу, захочуть видозмінитися. Це перша умова. Друга – ми чітко зробимо висновки про те, що було ці всі роки, і будемо правильно вибудовувати наше життя. У всіх інших випадках це нічого не змінить", – зазначив він.

Раніше Буданов заявив, що у війні вже розпочався переломний момент, росіяни почали розуміти, що вона стосується їх, а не йде невідомо де у світі.