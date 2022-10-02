Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України

Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц, відома скандалом зі звинуваченнями голови Офісу президента Андрія Єрмака у зв’язках з Росією, проголосувала проти виділення Україні додаткових $12,3 млрд від США.

Про це у своєму Twitter написав журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

«До речі, конгресвумен Вікторія Спартц голосувала проти законопроєкту, куди серед іншого заклали фінансування для України на понад $12 мільярдів», – написав Яриш.

Йдеться про законопроєкт №6833 про тимчасовий пакет фінансування урядових програм, в якому, серед іншого, передбачена військова та економічна допомога Україні на суму близько $12,3 млрд. У п’ятницю, 1 жовтня, Конгрес США підтримав його. За нього проголосували 220 конгресменів від Демократичної партії та лише 10 республіканців. Спартц немає серед останніх – вона проголосувала проти.

Свого рішення конгресвумен не пояснила. Варто зазначити, що фінансування України – це лише один з блоків цього великого законопроєкту, в якому також ідеться про фінансування уряду США до ухвалення нового бюджету. Якщо б цей законопроєкт не прийняли, то уряд США залишився б без фінансування майже до кінця року. Республіканці були в цьому зацікавлені і тому не підтримували його.

Нагадаємо, що Спартц – конгресменка-республіканка, яка звинуватила Україну в можливій контрабанді зброї, зокрема й наданої міжнародними союзниками. У Держдепі після цього висловили упевненість: надана Україні зброя перебуває в надійних руках. Україна на заяви конгресменки відповіла, що озвучений Спартц наратив збігається з російською пропагандою.