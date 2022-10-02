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Уранці окупанти обстріляли Запоріжжя і передмістя ракетами С-300

Є влучання у промислові об’єкти, люди не постраждали.

Уранці окупанти обстріляли Запоріжжя і передмістя ракетами С-300
Фото: Олександр Старух у Telegram

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги окупанти обстріляли Запоріжжя і околиці міста.

Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Старух.

За попередньою інформацією, ворог поцілив в обласний центр та передмістя чотирма ракетами С-300. Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру. Постраждалих немає.

Фото: Олександр Старух у Telegram

“Окупант зазнає втрат на фронті, єдине чим може відповісти – нищити цивільні об’єкти. Ворог приречений”, – написав Старух.

Фото: Олександр Старух у Telegram

 

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок ракетного удару по евакуаційній колоні у Запоріжжі зросла до 31.

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