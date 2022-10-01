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Франція може скасувати постачання данцям частини Caesar на користь України, – ЗМІ

Україні планують надіслати від 6 до 12 гаубиць.

Франція може скасувати постачання данцям частини Caesar на користь України, – ЗМІ
Французькі САУ CAESAR на передовій
Фото: Угруповання Об'єднаних сил

Франція планує скасувати постачання частини замовлених Данією самохідних артилерійських установок Caesar, натомість надіславши їх Україні.

Про це пише Європейська правда з посиланням на французьке видання Le Monde.

Країна може надіслати від 6 до 12 гаубиць, водночас Київ просить про 15.

“Поки технічні обговорення завершуються, маневр є предметом принципової політичної домовленості між трьома урядами”, – пише газета.

Ці дані надійшли у пресу після переговорів останніх тижнів між президентом Еммануелем Макроном, президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Операція є одночасно безпрецедентною та складною для французької влади. Обладнання, яке Париж має намір поставити Києву, спочатку призначалося для Данії в рамках замовлення на 15 одиниць техніки, розміщеного у 2017 році. У 2019 році замовлення доповнили ще 4 гарматами.

Зазначимо, Копенгаген готовий відмовитися від частини гаубиць, оскільки вони все ще проходять технічну перевірку і можуть не в усьому відповідати специфікаціям, які встановили данці.

Додамо, що Еммануель Макрон не погодився б надавати нові Caesar із запасів французької армії. Вони вже серйозно скоротилися в результаті постачання 18 гармат Україні навесні та на початку літа. 

Данські Caesar важчі за французькі (32 тонни проти 18 тонн), алеф потужніші: встановлені на 16 колесах замість 12, можуть нести до 36 снарядів замість 18, а їхня кабіна оснащена більш надійною захисною бронею.Еммануель Макрон може оголосити про перспективи цієї операції у понеділок 3 жовтня, під час зустрічі в Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Нагадаємо, 22 вересня глава МЗС України Дмитро Кулеба після перемовин чі з французькою колегою Катрін Колонною у Нью-Йорку повідомив, що країни працюють над постачанням нам нових Caesar.

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