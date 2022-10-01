Унаслідок обстрілів Нікополя зруйновано будинки, готель та лінії електромежі.
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
“Вночі окупанти здійснили обстріли міста Нікополь, Марганецької та Червоногригорівської ТГ”, – зазначив він.
Найбільший збиток нанесено Нікополю та його мешканцям. Зруйновано приватні будинки, готель, кафе, господарські будівлі, лінії електромережі.
Люди не постраждали.
Нагадаємо, в Червоногригорівській громаді обстріли окупантів пошкодили лінію електропередач і дачний будинок.