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Унаслідок обстрілів Нікополя зруйновано будинки, готель та лінії електромежі

Ворог влучив й у господарські будинки.

Унаслідок обстрілів Нікополя зруйновано будинки, готель та лінії електромежі
Фото: Телеграм-канал Євгена Євтушенка

Унаслідок обстрілів Нікополя зруйновано будинки, готель та лінії електромежі.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

“Вночі окупанти здійснили обстріли міста Нікополь, Марганецької та Червоногригорівської ТГ”, – зазначив він.

Найбільший збиток нанесено Нікополю та його мешканцям. Зруйновано приватні будинки, готель, кафе, господарські будівлі, лінії електромережі.

Люди не постраждали.

Фото: Телеграм-канал Євгена Євтушенка

Фото: Телеграм-канал Євгена Євтушенка

Нагадаємо, в Червоногригорівській громаді обстріли окупантів пошкодили лінію електропередач і дачний будинок.

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