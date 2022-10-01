Сьогодні у Миколаєві частково відновили вуличне освітлення

Сьогодні у Миколаєві відновили вуличне освітлення.

Про це повідомив мера міста Олександр Сєнкевич.

“Освітлення увімкнули лише на тих вулицях, на яких нам дозволили військові. Адреси не пишу - ви самі бачите, де горить світло, а де ні. Перед цим наші фахівці перевірили і підготували всі мережі”, – йдеться у повідомленні.

Освітлення працюватиме до 22:00. До цього часу працюватимуть і світлофори.

Потім – комендантська година і режим світломаскування до 6:00 ранку.

“Сьогодні на вулиці темніє рано. Тим, хто працює допізна, якось треба повертатись додому. Я розумію, що хтось із вас переживатиме через це, але ще раз повторюю: питання пропрацьоване і погоджене з військовими!”, – додав він.

Нагадаємо, окупанти вдарили по житловому будинку Миколаєва. Поранень зазнали пʼятеро людей, зокрема немовля.