​46 країн-учасниць Кримської платформи засудили російську мобілізацію в Криму

46 країн-учасниць міжнародного саміту "Кримська платформа" засудили проведення Росією у Криму часткової мобілізації на війну проти України.

Про це йдеться у заяві держав щодо ситуації в тимчасово окупованому Криму, яку опублікувала в фейсбуці перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"Ми засуджуємо тривалу практику незаконного заклику жителів Криму до лав збройних сил Росії та факти їхньої примусової участі у наступальних військових діях Росії проти України. Ми рішуче засуджуємо рішення Росії щодо проведення часткової мобілізації, яка торкнулася (...) Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, а також непропорційно спрямована проти кримських татар", – йдеться у заяві.

Також учасники Кримської платформи засудили використання Росією території Криму для "ведення агресивної війни проти України".

"Ми також глибоко стурбовані численними повідомленнями про примусове переміщення громадян України, зокрема цивільних осіб та військовополонених, у тому числі кримських татар, із південних та східних регіонів України до Криму та Росії", – йдеться у заяві.

Учасники також закликали Росію звільнити громадян України, незаконно затриманих та ув'язнених у Криму та на території Росії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час другого саміту Кримської платформи наголосив, що війна Росії проти України почалася з Криму і має завершитися звільненням півострова. Докладніше про саміт читайте в матеріалі LB.ua "Кримська платформа. Точка повернення".