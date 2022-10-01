Синоптики попередили про сильні дощі на Київщині

Укргідрометцентр оприлюднив попередження про сильні дощі на території Київської області.

Зокрема, за даними синоптиків, 2 жовтня, очікуються сильні дощі та вітер.

В Києві та області хмарна погода з проясненнями, часом очікується дощ, вночі по області - місцями значний.

"Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с", - попередили в Укргідрометцентрі.

Температура по області вночі становитиме 9-14°, вдень 13-18°; у Києві вночі буде 10-12°, вдень близько 15°.

Нагадаємо, що 18 вересня у Сумській області через негоду одна людина загинула, восьмеро отримали травмування, також зруйновано будинки і зірвано дахи.