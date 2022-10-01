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Прикордонники пропустили 300 кг гашишу до Польщі, - ДБР

Вантажівка начебто везла заморожену бузину.

Прикордонники пропустили 300 кг гашишу до Польщі, - ДБР
Ілюстративне фото
Фото: kyiv.gp.gov.ua

ДБР розслідує причетність прикордонників до контрабанди 300 кілограмів наркотиків через український кордон до Польщі.

Про це у Телеграм повідомляє ДБР.

За даними бюро, 23 вересня польські митники виявили 300 кг гашишу у вантажівці, яка пройшла перевірку з української сторони і начебто везла заморожену бузину. Насправді у авто польські митники виявили велику кількість наркотичних засобів.

За оперативними даними, до контрабандної схеми були залучені працівники правоохоронних органів, які допомагали безперешкодно переправити вантаж через кордон.

Слідство триває, встановлюється коло осіб, причетних до організації наркотрафіку. Передбачене статтею ККУ покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили злочинну групу та вилучили десятки кілограмів наркотиків, вартість яких на чорному ринку може сягати 40 млн грн.

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