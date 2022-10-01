В оточеному Лимані знаходяться 5 тис. окупантів, - Гайдай

Це перше таке велике оточення за час повномасштабного вторгнення.

ЗСУ оточили Лиман – зараз в місті перебувають близько 5 тисяч російських загарбників. Вони хотіли вийти, проте їхнє командування не дозволило їм цього зробити. Майже всі шляхи відходу чи підвозу боєприпасів ЗСУ перекрили.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє 24 канал.

"По Лиману – окупанти попросили своє керівництво можливості вийти, на що вони отримали відмову. У них є варіанти: або спробувати прорватись, або здатись, або всім поруч там загинути", – заявив Гайдай.

Зараз у Лимані, за приблизними підрахунками, близько 5 тисяч російських військових. Це перше таке велике оточення за час повномасштабного вторгнення.

Російські пропагандисти кричать про те, що у напрямку Лиману на допомогу з Кремінної вирушають колони техніки. Глава ОВА Луганщини сказав, що окупанти дійсно перекидають техніку, але навряд в цьому випадку це їм допоможе

"Перекидування техніки йде. Але, скоріше за все, не дійде", – сказав Гайдай.

Нагадаємо, що як повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, операція з оточення російського угруповання в районі Лимана Донецької області перебуває на етапі завершення.