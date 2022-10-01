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Оборонці за пʼятницю знищили 530 окупантів і один гелікоптер, – Генштаб

Поменшало в окупантів і техніки. 

Оборонці за пʼятницю знищили 530 окупантів і один гелікоптер, – Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: 25 ОПДБр ДШВ

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 1 жовтня орієнтовно склали 59 610 осіб. За вчора було ліквідовано 530 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.

Інші втрати:

  • танків – 2354 (+16)
  • бойових броньованих машин – 4949 (+17)
  • артилерійських систем – 1397 (+6)
  • РСЗВ – 336 (+3)
  • засоби ППО – 176 (+0)
  • літаків – 264 (+0)
  • гелікоптерів – 226 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1009 (+6)
  • крилаті ракети – 246 (+0)
  • кораблі/катери – 15 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3786 (+18)
  • спеціальна техніка – 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, через великі втрати особового складу в Росії почали раніше випускати курсантів військових навчальних закладів. їх відправлять на війну в Україну.  

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