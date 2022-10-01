У Кривому Розі розширили список одержувачів безкоштовних продуктових наборів, - Вілкул

Влада Кривого Рогу розширила список одержувачів безкоштовних продуктових наборів на 5 категорій - до 43. Відсьогодні, 1 жовтня, у місті такі набори отримають 40 тис. сімей.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Також, вдруге, продуктові набори отримають жителі, які особливо потребують допомоги. Ми вже роздали понад 152 тисячі таких продуктових наборів, які були придбані за рахунок міського бюджету”, - розповів Вілкул.

Він попросив не приходити за наборами одночасно, у перші дні, щоб не створювати черги та стояти в них.

Вілкул запевнив містян, що наборів вистачить всім і термін їх видачі не обмежено часом.

Також він розповів, що у співпраці з UNICEF та Міністерством реінтеграції в Кривий Ріг доставили понад 10 тис. комплектів нового дитячого зимового одягу. Ними забезпечать всіх дітей-переселенців, які через війну і звірства росіян покинули з родинами свої домівки і зараз проживають в Кривому Розі.

Нагадаємо, до Кривого Рогу продовжують прибувати вимушені переселенці, загалом у місті на 12 вересня їх було зареєстровано вже майже 63 тисячі.