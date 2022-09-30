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Росіяни обстріляли територію громади на Сумщині

Окупанти двічі обстріляли одну громаду.

Росіяни обстріляли територію громади на Сумщині
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 30 вересня, російські окупаційні війська двічі обстріляли територію Великописарівської громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він уточнив, що по території громади вели обстріл із “Градів” і мінометів.

Усього було зафіксовано 12 прильотів.

На щастя, внаслідок обстрілів обійшлося без втрат та руйнувань. 

Нагадаємо, у Миколаєві та на його околицях пролунало 7 вибухів. Зокрема, російські окупанти двома ракетами атакували спальний житловий район обласного центру.

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