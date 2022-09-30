У Херсоні окупанти почали частіше затримувати чоловіків, а в Росії встановили "тарифи" для ухилянтів від мобілізації

У Бердянськ прибули посилені підрозділи росгвардії, завдання яких - придушувати ймовірний спротив населення

У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Після поверхневого визначення придатності до військової служби, їх направляють на комплектування підрозділів, що планується задіяти в районі проведення бойових дій", - розповіли в командуванні.

Тим часом у Бердянську примусово відмобілізували працівників деяких підприємств, котрі залишились працювати на окупованій території.

У місто також прибули посилені підрозділи росгвардії, завдання яких - придушувати ймовірний спротив населення.

Тим часом у Росії в Хабаровському краї з'явилися "тарифи" для відстрочки від мобілізації.

Особи, уповноважені за відбір та підготовку мобілізаційного ресурсу, збирають по 100 тисяч рублів від ухилянтів. Для більшості населення ця сума - майже недосяжна.

Нагадаємо, у російській Туві сім’ям мобілізованих чоловіків видають баранів та гуманітарну допомогу.

Тим часом радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив про нові викрадення людей у Херсоні і Генічеську.