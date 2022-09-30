​На РНБО обговорили питання забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки та оборони, на якому обговорювали питання забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору.

Про це повідомляє Офіс президента.

Члени РНБО розглянули питання про чергові спроби анексії території України та ескалацію збройної агресії з боку Російської Федерації. Заслухали інформацію голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, т.в.о. голови СБУ Василя Малюка та начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова.

Учасники засідання також обговорили шляхи протидії спробам Росії анексувати українські території.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич і постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева розповіли про так зване голосування, яке проводила Росія, і наголосили, що під час фейкових референдумів відбувалися численні порушення та маніпуляції зі списками виборців.

РНБО розглянула й питання щодо забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору. Учасники засідання заслухали доповіді міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви.

"Співрозмовники обговорили заходи, яких необхідно вжити для забезпечення колективної безпеки євроатлантичного простору та України. Зокрема, це зміцнення та розширення міжнародної коаліції на підтримку України, збільшення військово-технічної допомоги нашій державі, посилення санкційного тиску на Росію, впровадження пропозицій щодо гарантування безпеки на міжнародній арені, активізація стратегії ядерного стримування Росії з боку країн євроатлантичного простору, а також протидія гібридним загрозам, які спричиняє країна-агресор", – йдеться в повідомленні.

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей "незалежними територіями" на основі "результатів референдумів", що "провели" росіяни на окупованих територіях України. Повідомлялося, що ці документи набули "чинності" 29 вересня.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що наразі всі 32 організатори псевдореферендумів, а також так звані спостерігачі ідентифіковані і нестимуть відповідальність.

Раніше представник президента в парламенті, член Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський заявив, що сьогодні РНБО відреагує на грубе порушення норм міжнародного права Росією.