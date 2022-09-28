Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Хроніка Дурдому. Путін ліквідує Росію
Хроніка Дурдому. Путін ліквідує Росію
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Синдром Щекавиці
Синдром Щекавиці
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
ГоловнаСуспільствоВійна

​Усі організатори псевдореферендумів та "спостерігачі" ідентифіковані і будуть відповідати, – РНБО

Данілов наголосив, що тієї кількості громадян, які нібито взяли участь у голосуванні, на тимчасово окупованих територіях зараз просто немає.

​Усі організатори псевдореферендумів та "спостерігачі" ідентифіковані і будуть відповідати, – РНБО
Фото: Скріншот відео

Усі 32 організатори псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, а також так звані спостерігачі ідентифіковані і нестимуть відповідальність.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода", передає пресслужба РНБО.

Данілов звернув увагу, що тієї кількості громадян, які нібито взяли участь у цих псевдоплебісцитах, на тимчасово окупованих територіях зараз просто немає.

"Прокремлівські медіа зібрали масовку та зняли постановочне відео, розігруючи комедію про так звану Новоросію", – сказав секретар РНБО.

Він також розповів, що в цьому фарсі взяла участь невелика кількість іноземних "політичних туристів", які незаконно знаходяться на території України, оскільки не перетинали український кордон через офіційні пункти пропуску.

Данілов наголосив, що так звані референдуми не матимуть жодних юридичних наслідків, оскільки право їх організовувати в Україні належить виключно Центральній виборчій комісії України. Секретар РНБО висловив сподівання, що цивілізований світ "також відреагує на них адекватно".

Нагадаємо, псевдореферендуми на захоплених частинах Херсонської, Луганської, Донецької і Запорізької областей російські окупанти влаштували із 23 до 27 вересня. Озброєні солдати вдиралися до осель людей, аби "мотивувати" їх взяти участь у фіктивному голосуванні. Також фіксувалося завезення для "голосування" людей із Криму.

За даними СБУ, росіяни оформили "результати" псевдореферендумів ще на початку вересня. 

Україна не визнає незаконного "приєднання" своєї території до Росії і буде її деокуповувати. Заяви про невизнання зробили і союзники, зокрема США та ЄС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також