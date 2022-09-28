​Усі організатори псевдореферендумів та "спостерігачі" ідентифіковані і будуть відповідати, – РНБО

Данілов наголосив, що тієї кількості громадян, які нібито взяли участь у голосуванні, на тимчасово окупованих територіях зараз просто немає.

Усі 32 організатори псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, а також так звані спостерігачі ідентифіковані і нестимуть відповідальність.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода", передає пресслужба РНБО.

Данілов звернув увагу, що тієї кількості громадян, які нібито взяли участь у цих псевдоплебісцитах, на тимчасово окупованих територіях зараз просто немає.

"Прокремлівські медіа зібрали масовку та зняли постановочне відео, розігруючи комедію про так звану Новоросію", – сказав секретар РНБО.

Він також розповів, що в цьому фарсі взяла участь невелика кількість іноземних "політичних туристів", які незаконно знаходяться на території України, оскільки не перетинали український кордон через офіційні пункти пропуску.

Данілов наголосив, що так звані референдуми не матимуть жодних юридичних наслідків, оскільки право їх організовувати в Україні належить виключно Центральній виборчій комісії України. Секретар РНБО висловив сподівання, що цивілізований світ "також відреагує на них адекватно".

Нагадаємо, псевдореферендуми на захоплених частинах Херсонської, Луганської, Донецької і Запорізької областей російські окупанти влаштували із 23 до 27 вересня. Озброєні солдати вдиралися до осель людей, аби "мотивувати" їх взяти участь у фіктивному голосуванні. Також фіксувалося завезення для "голосування" людей із Криму.

За даними СБУ, росіяни оформили "результати" псевдореферендумів ще на початку вересня.

Україна не визнає незаконного "приєднання" своєї території до Росії і буде її деокуповувати. Заяви про невизнання зробили і союзники, зокрема США та ЄС.