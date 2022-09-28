Синдром Щекавиці
Синдром Щекавиці
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Хроніка Дурдому. Путін ліквідує Росію
Хроніка Дурдому. Путін ліквідує Росію
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія продовжує спроби просунутись у районі Бахмута, захисники активізувалися на північному сході, – Міноборони Великої Британії

Важкі бої тривають і в Херсонській області. 

Росія продовжує спроби просунутись у районі Бахмута, захисники активізувалися на північному сході, – Міноборони Великої Британії
Фото: EPA/UPG

Останніми днями Україна активізувала наступальні операції на північному сході. 

Підрозділи повільно просуваються принаймні на двох напрямках – на схід від лінії річок Оскіл і Сіверський Донець, йдеться у звіті Міністерства розвідки Великої Британії, оприлюдненому в твіттері. 

"Росія встановлює більш суттєву оборону, ніж раніше, ймовірно, тому, що українське просування зараз стосується Луганської області", – йдеться у повідомленні. 

Важкі бої також продовжуються в Херсонській області, де російська армія на правому березі Дніпра залишається вразливою. 

"Росія продовжує свої жорсткі спроби просунутися в районі Бахмута на Донбасі, навіть стикаючись із сильним тиском на північному та південному флангах. Ймовірно, це пов’язано з політичним тиском, оскільки Росія використовує сили, які інакше могли б посилити інші фланги", – зазначили британські військові. 

Нагадаємо, за вчора оборонці ліквідували 400 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також