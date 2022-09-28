Росія продовжує спроби просунутись у районі Бахмута, захисники активізувалися на північному сході, – Міноборони Великої Британії

Важкі бої тривають і в Херсонській області.

Останніми днями Україна активізувала наступальні операції на північному сході.

Підрозділи повільно просуваються принаймні на двох напрямках – на схід від лінії річок Оскіл і Сіверський Донець, йдеться у звіті Міністерства розвідки Великої Британії, оприлюдненому в твіттері.

"Росія встановлює більш суттєву оборону, ніж раніше, ймовірно, тому, що українське просування зараз стосується Луганської області", – йдеться у повідомленні.

Важкі бої також продовжуються в Херсонській області, де російська армія на правому березі Дніпра залишається вразливою.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/dq76aQkS57



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/89it6XMKOj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 28, 2022

"Росія продовжує свої жорсткі спроби просунутися в районі Бахмута на Донбасі, навіть стикаючись із сильним тиском на північному та південному флангах. Ймовірно, це пов’язано з політичним тиском, оскільки Росія використовує сили, які інакше могли б посилити інші фланги", – зазначили британські військові.

Нагадаємо, за вчора оборонці ліквідували 400 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.