Полоненим російським військовим дозволили телефонувати додому раз на кілька днів, – Мін’юст

Розмова може тривати не більше 15 хвилин.

Російським військовим, які потрапили в полон до Збройних сил України, дозволили раз на кілька днів телефонувати до рідних.

Про це повідомило у Facebook Міністерство юстиції України.

"Згідно з Женевськими конвенціями, військовополонені повинні мати можливість спілкуватися з рідними та близькими, і Україна пішла на такий крок саме для дотримання прав військовополонених", – йдеться у повідомленні.

Тепер кожен російський військовополонений зможе дзвонити додому раз на кілька днів. Тривалість однієї розмови становитиме до 15 хвилин. При цьому всі розмови будуть записані та зберігатимуться на сервері.

Нагадаємо, мобілізовані і відправлені на війну проти українців громадяни Росії, які здадуться в полон, мають шанс зберегти життя.