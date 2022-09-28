Головне за ніч. Середа, 28 вересня

Російська влада 27 вересня завершила свої фальсифіковані "референдуми" про анексію на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.

Кожен фіктивний референдум нібито отримав" від 87 до 99% схвалення жителів України, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Як раніше повідомляв ISW, російські офіційні особи заздалегідь підготували та сфальсифікували рейтинги схвалення та передбачувані рівні участі виборців для фіктивних референдумів, примушуючи українських цивільних осіб на окупованих територіях до перформативного голосування за російську анексію", – йдеться у звіті.

Реалізація Росією так званого кримського сценарію та чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Це чітко й зрозуміло.

Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному за ініціативою України.

"Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього фарсу були вкинуті у засоби масової інформації. Росія навіть не ховається. Єдина раціональна відповідь на таку зухвалість окупанта – це ще більше підтримки для України. І я дякую нашим партнерам, які підтверджують таку підтримку: оборонну, фінансову, санкційну", – зазначив Володимир Зеленський.

Детальніше – в нашій новині.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ знищили чотири склади з боєприпасами і 12 районів зосередження живої сили ворога. Українські військові відбили вісім атак росіян на Донбасі.

У російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією. Так, до підрозділів 1-го танкового полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво Російської Федерації одночасно з частковою мобілізацією продовжує заходи так званої самомобілізації. До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи, засуджені за кримінальні злочини.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 28 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що російська армія вже втратила на війні з Україною близько 58 150 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 400 загарбників, шість танків, літак і багато іншої військової техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні вночі росіяни тероризували Нікопольський район Дніпропетровської області "Градами" і важкою артилерією. Є руйнування, люди не постраждали.

"Окупанти тричі вдарили по Нікополю. У місті понівечені понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газогони та шість ліній електропередач", – повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Павло Резніченко.

У Миколаївці Донецької області росіяни обстріляли школу, у якій було облаштоване сховище для мирних жителів.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що обстріл (ймовірно, ракетою С-300) стався близько 5:00 ранку. У сховищі на той час перебувало 12 людей, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю.

Окупанти цілили просто у будівлю школи. Обвалилися стіни. Але сховище витримало – люди, які там перебували, не постраждали. Досі немає інформації щодо однієї людини, яка працювала у школі – її пошуки наразі продовжуються.

Російські війська відправляють на лінію фронту в Херсонській та Харківській областях новомобілізованих військовослужбовців Західного військового округу без попередньої підготовки, повідомили в американському Інституті ведення війни (ISW).

Окупанти також продовжують безуспішні наступальні дії у районі Бахмута та на захід від Донецька, дедалі активніше залучаючи штрафні підрозділи.

Водночас Збройні сили України зміцнюють свої позиції на східному березі річки Оскіл, здобувши подальші успіхи на підступах до Лиману на Донеччині.

Детальніше – в новині.

Президент України Володимир Зеленський привітав Джорджію Мелоні та її партію з перемогою на парламентських виборах в Італії.

"Вітаємо Джорджу Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах. Цінуємо сталу підтримку України з боку Італії в боротьбі з російською агресією", – йдеться у твіттері президента.

Зеленський підкреслив, що Україна розраховує на плідну співпрацю з новим італійським урядом.

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