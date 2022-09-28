Кремль все ще сподівається захопити більшість України включно з Харковом і Одесою, – Bloomberg

Кремлю довелося неодноразово переглядати свої цілі повномасштабного вторгнення в Україну. Однак посадовці стверджують, що Москва залишається відданою своїй початковій меті – розчленувати Україну та заволодіти більшістю її територій, навіть якщо шанси на досягнення цього плану здається дедалі меншими. Про це пише Bloomberg.

Наближені до Кремля особи вважають, що Росія зрештою може відновити ініціативу щодо просування далі в Україну, включно зі спробами захопити ключові міста, які не вдалося взяти раніше – Харків і Одесу.

"Хоча це здається надуманим, враховуючи нещодавні успіхи Києва на полі бою, російські офіційні особи впевнені, що їхні сили можуть завести боротьбу з Україною в глухий кут і змусити якесь врегулювання, яке підтвердить принаймні деякі з їхніх досягнень", – зазначає агентство.

Журналісти додали: нема жодних ознак того, що 300 000 мобілізованих росіян, погано навчених і кепсько мотивованих, зможуть змінити ситуацію на полі бою. Військові аналітики ваажають, що цих сил, швидше за все, буде достатньо лише для подальшого повільного просування. Київ на тлі російської мобілізації закликав дати захисникам більше зброї.

У серпні Washington Post писала, що Кремль планував окупувати більшу частину України. Виняток, згідно з путінськими планами, мала становити тільки невелика територія на заході держави.