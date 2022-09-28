На Херсонщині українська авіація вдарила по спостережному пункту та складу з боєприпасами ворога

Українська авіація завдала на півдні по ворогу п’ять ударів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Підрозділи протиповітряної оборони знищили безпілотник “Орлан-10” в Херсонському районі, а згодом в Баштанському районі Миколаївщини збили ворожий штурмовик Су-25.

“Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, уразивши, зокрема контрольно-спостережний пункт та склад з боєприпасами в Бериславському районі Херсонщини”, – йдеться у повідомленні.

Підтверджені втрати ворога складають: 58 рашистів, танк та ще 7 одиниць автомобільної техніки.

Решта результатів дорозвідуються.

Нагадаємо, Збройні сили України 26 вересня знищили ще 550 російських окупантів. Загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни вже склали близько 57 750 осіб.