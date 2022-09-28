Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Синдром Щекавиці
Синдром Щекавиці
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині українська авіація вдарила по спостережному пункту та складу з боєприпасами ворога

Ліквідовано 58 рашистів.

На Херсонщині українська авіація вдарила по спостережному пункту та складу з боєприпасами ворога
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Українська авіація завдала на півдні по ворогу п’ять ударів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Підрозділи протиповітряної оборони знищили безпілотник “Орлан-10” в Херсонському районі, а згодом в Баштанському районі Миколаївщини збили ворожий штурмовик Су-25.

“Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, уразивши, зокрема контрольно-спостережний пункт та склад з боєприпасами в Бериславському районі Херсонщини”, – йдеться у повідомленні.

Підтверджені втрати ворога складають: 58 рашистів, танк та ще 7 одиниць автомобільної техніки. 

Решта результатів дорозвідуються.

Нагадаємо, Збройні сили України 26 вересня знищили ще 550 російських окупантів. Загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни вже склали близько 57 750 осіб. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також