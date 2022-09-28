На Херсонщині ворожий танк підірвався на міні

На півдні ворог не має суттєвих змін в складі та положенні діючих підрозділів, але намагається підтягувати резерви з кримського напрямку.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Танковий взвод у напрямку Чкалове – Безіменне спробував провести наступальні дії. Один танк підірвався на протитанковій міні, два – відступили.

“Продовжуючи обстріли з реактивної та важкої артилерії, танків й мінометів наших позицій, ворог застосував і 3 авіаційних, і 3 ракетних удари по цивільній інфраструктурі прифронтових і тилових районів”, – йдеться у повідомленні.

Винищувачем Су-35 випущено ракету Х-31 по Березнегуватому, на Миколаївщині. Силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищено в повітрі.

По Одещині ворог наніс ракетний удар двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря. З кримського напряму було випущено 2 ракети Х-59, класу “повітря – поверхня”. Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі.

“Водночас, ворог спрямував аналогічний удар і по Кривому Рогу: ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. І вона була знищена силами ППО”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявив, що у позиціях російських сил в Україні немає ніяких серйозних зрушень.