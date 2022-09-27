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Росія вдарила по Харкову (оновлення)

Пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Росія вдарила по Харкову (оновлення)
Фото ілюстративне
Фото: Твіттер Зеленського

Росія обстріляла нині ввечері Харків.

Про це повідомив у Telegram керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, наразі зафіксовано три "прильоти".

"Вдарили по Холодногірському районі, за попередньою інформацією, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла", - розповів Терехов.

О 21.04 міський голова повідомив про ще один ворожий удар по Харкову.

Оновлення 21.21. Керівник ОВА повідомив, що в місті є перебої з електропостачанням, порушено зв’язок з лінією виклику екстреної допомоги за номером "103". Але медики готові приймати виклики за номером "112". 

Інформацію про потерпілих уточнюють.

Нагадаємо, днями російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалу Харкова і знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх же військових. 22 вересня вночі рашисти обстрілювали спальні райони обласного центру.

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