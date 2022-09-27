Спільно з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною та представниками компанії Neo Eco влада області підписала меморандум.

Франція допоможе відбудувати військове містечко в селищі Гостомель.

Про це повідомив у Telegram керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Влада області підписала відповідний меморандум із міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною та представниками компанії Neo Eco.

"Французька компанія "Neo Eco" спеціалізується на повторному використанні відходів будівництва... У рамках співробітництва компанія планує відбудувати 6 житлових будинків, школу та дитячий садок. Пошкоджені бетонні конструкції будуть демонтовані, після чого матеріали перероблять за підтримки французької компанії і згодом зведуть нові екооб’єкти. У Гостомелі вже почався демонтаж будинків", - розповів Кулеба.

Фото: Telegram/Олексій Кулеба Київська ОВА

Фото: Telegram/Олексій Кулеба Київська ОВА

Фото: Telegram/Олексій Кулеба Київська ОВА

Фото: Telegram/Олексій Кулеба Київська ОВА

Фото: Telegram/Олексій Кулеба Київська ОВА

Він висловив вдячність французьким партнерам за те, що цей пілотний проєкт реалізовуватимуть саме на Київщині, і він стане прикладом для масштабування на всю Україну.

Нагадаємо, нині міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула до Києва з офіційним візитом.

В Україну прибули французькі слідчі, які будуть працювати в Ізюмі Харківської області.