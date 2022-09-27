У Маріуполі окупаційна влада планує розпочати мобілізацію 10 жовтня.

"Розпорядження" псевдомера Костянтина Іващенка про проведення мобілізації, який потрапив до рук Маріупольського спротиву, поширив у Telegram радник міського голови Петро Андрющенко.

"Маріупольський спротив оприлюднив документи з окупаційної адміністрації щодо проведення мобілізаційних заходів в Маріуполі. Мова йдеться про бронювання робітників лікарні швидкої допомоги в Маріуполі на час мобілізації. Виходячи з тексту документу, мобілізація в Маріуполі стартує 10 жовтня. На жаль, очікувано і майже не новина", - зазначив Андрющенко.

Фото: Telegram/Андрющенко Time

У спротиві повідомили, що жителів міста окупанти переконують, начебто їх мобілізація не торкнеться.

Радник міського голови Маріуполя закликав чоловіків тимчасово окупованого міста втікати через Росію в країни Європи.

Нагадаємо, триває часткова мобілізація у Росії. Також окупанти проводять її на тимчасово захоплених українських територіях.

В Енергодарі усім, хто наважився "проголосувати" проти приєднання до РФ, рашисти погрожують "мобілізацією".