Мешканців Енергодара примушують "голосувати" на "референдумі", тим хто відмовився обіцяють "мобілізацію", - ГУР

Окупанти, які контролюють ситуацію в Енергодарі, заборонили мешканцям виїзд на підконтрольну Україні територію та взагалі за межі міста. Особливий контроль застосовано до працівників оперативних змін ЗАЕС.

Про це повідомляє ГУР МО.

Наразі вулиці міста та навколишніх населених пунктів практично порожні. Місцеве населення сидить по домівках, намагаючись не виходити без крайньої потреби. На вулицях присутні патрулі військових ЗС РФ із анкетами голосування так званого «референдуму».

«На всіх зустрічних наводять зброю, видають «бюлетені для голосування» та вказують де саме треба поставити «галочку». Зафіксовано непоодинокі випадки примусу голосувати за давно померлих родичів», - йдеться у повідомленні.

Всім, хто наважився «проголосувати» проти приєднання до РФ погрожують «мобілізацією».

Нагадаємо, росіяни привезли в Мелітополь і Бердянськ на «голосування» декілька автобусів людей з Криму. Вони мали допомогти у створенні потрібної картинки для пропагандистських ЗМІ країни-агресора.