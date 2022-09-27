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Слідчі жандармерії Франції прибули в Україну. Вони будуть працювати в Ізюмі на Харківщині

"Франція стоїть поруч із Україною у боротьбі з безкарністю".

Слідчі жандармерії Франції прибули в Україну. Вони будуть працювати в Ізюмі на Харківщині
Фото: МЗС Франції у Twitter

В Україну прибули французькі слідчі, які будуть працювати в Ізюмі Харківської області.

Про це повідомило у Twitter МЗС Франції.

"Слідчі Національної жандармерії щойно прибули в Україну. Міністр закордонних справ Катрін Колонна представила їх генеральному прокурору Андрію Костіну. Завтра вони будуть дислоковані в район Ізюму”, – йдеться у повідомленні.

В МЗС додали, що Франція стоїть поруч із Україною у боротьбі з безкарністю.

 

Нагадаємо, сьогодні міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула до Києва з офіційним візитом.

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