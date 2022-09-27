З порту "Південний" вийшов найбільший кейпсайз зі 115 000 т українських зернових

З порту "Південний" Одеської області вийшов найбільший кейпсайз MARAN EXCELLENCE зі 115 000 т українських зернових.
Про це у телеграмі повідомив речник ОВА Сергій Братчук.
"27 вересня з портів Великої Одеси дев’ять балкерів вивезли 345 000 т агропродукції для країн Африки, Азії та Європи", – зазначив він.
У Міністерстві інфраструктури в повідомленні у фейсбуці додали, що зокрема сьогодні з порту вийшов NORD WIND із 27 300 т української пшениці для Тунісу.
Кейпсайз – це категорія балкерів із вантажопідйомністю понад 150 000 т.
З 1 серпня з українських портів вийшло 231 судно з 5,29 млн т агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.