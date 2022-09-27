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З порту "Південний" вийшов найбільший кейпсайз зі 115 000 т українських зернових

За сьогодні з одеських портів на експорт пішли 345 000 т агропродукції для Африки, Азії та Європи. 

З порту "Південний" вийшов найбільший кейпсайз зі 115 000 т українських зернових
Фото: Міністерство інфраструктури

З порту "Південний" Одеської області вийшов найбільший кейпсайз MARAN EXCELLENCE зі 115 000 т українських зернових.

Про це у телеграмі повідомив речник ОВА Сергій Братчук.

"27 вересня з портів Великої Одеси дев’ять балкерів вивезли 345 000 т агропродукції для країн Африки, Азії та Європи", – зазначив він.

У Міністерстві інфраструктури в повідомленні у фейсбуці додали, що зокрема сьогодні з порту вийшов NORD WIND із 27 300 т української пшениці для Тунісу. 

Кейпсайз – це категорія балкерів із вантажопідйомністю понад 150 000 т.

З 1 серпня з українських портів вийшло 231 судно з 5,29 млн т агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.

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