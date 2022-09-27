У селищі Рудне на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та легкового автомобіля. В результаті ДТП постраждали семеро людей.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Кіа", 22-річний місцевий мешканець, зіткнувся з автобусом "Богдан" під керуванням 35-річного львів’янина.

"Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала пасажирка легковика, а також водій та п’ятеро пасажирів автобуса, усі мешканці Львівщини, з яких – одна п’ятирічна дитина та двоє неповнолітніх віком 15 і 16 років. Вони були доставлені у медзаклади", – уточнили в поліції.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.