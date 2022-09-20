На Львівщині проти волонтерів відкрито 46 кримінальних проваджень

У семи з них вже повідомлено про підозри.

Лише у Львівській області проти волонтерів відкрито 46 кримінальних проваджень. У семи з них вже повідомлено про підозри.

Про це повідомив волонтер зі Львова Святослав Літинський, який також є фігурантом у кримінальному провадженні щодо незаконного продажу гуманітарної допомоги – автомобілів.

"Поліція повідомляє. Лише у Львівській області проти волонтерів відкрито 46 кримінальних проваджень. З підозрою з них вже сім кримінальних проваджень. 39 осіб чи волонтерських груп знайте, вас ведуть та слухають. Не під’єднаєтеся до боротьби за справедливість зараз, то вас насильно під’єднають за тиждень-два", – написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, вчора суд обрав запобіжний захід львів’янину Назарію Островському.

Літинський та Островський є фігурантами у кримінальному провадженні щодо незаконного продажу гуманітарної допомоги – автомобілів. Ухвалу про проведення обшуків видала 16 серпня слідча суддя Голосіївського районного суду Києва Вікторія Хоменко у межах кримінального провадження ще від 24 червня 2022 року. Наразі ухвали у цьому досудовому розслідуванні взагалі не публікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

30 серпня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для львівського художника Олеся Дзиндри та волонтера Юрія Музичука. Правоохоронні органи звинуватили їх у продажу автомобілів, які завозили з-за кордону з нульовим розмитненням як гуманітарну допомогу.

Генпрокурор Андрій Костін у інтервʼю LB.ua говорив, що спланованої операції щодо псевдоволонтерів та псевдогуманітарної допомоги немає. Однак є дуже багато інформації щодо різних зловживань, які стосуються гуманітарної допомоги, і правоохоронці опрацьовують ці дані.